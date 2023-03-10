Агафия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1810

Сын: Коврижных Прокопий

Отец ребёнка: Коврижных Петр

Рождение ребёнка
1816

Сын: Коврижных Емельян

Отец ребёнка: Коврижных Петр

Рождение ребёнка
1819

Сын: Коврижных Давид

Отец ребёнка: Коврижных Петр

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: Коврижных Петр

Рождение ребёнка
1826

Сын: Коврижных Ефрем

Отец ребёнка: Коврижных Петр

Смерть
Неизвестно
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