Каменских Федор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1900
Сын: Каменских Домна Федоровна
Мать ребёнка: Каменских 0
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Каменских Сергей Федорович
Мать ребёнка: Каменских 0
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Каменских Алексей Федорович
Мать ребёнка: Каменских 0
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Каменских Дарья Федоровна
Мать ребёнка: Каменских 0
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Каменских Александра Федоровна
Мать ребёнка: Каменских 0
Смерть
Неизвестно