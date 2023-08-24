Каменских Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каменских Федор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Сын: Каменских Домна Федоровна

Мать ребёнка: Каменских 0

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каменских Сергей Федорович

Мать ребёнка: Каменских 0

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каменских Алексей Федорович

Мать ребёнка: Каменских 0

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Каменских Дарья Федоровна

Мать ребёнка: Каменских 0

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Каменских Александра Федоровна

Мать ребёнка: Каменских 0

Смерть
Неизвестно
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