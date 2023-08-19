Абдракипъ (Абрахипъ) Сеитъягоферовъ
Место рождения
Дата рождения1783
Дата смерти1827
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Рождение ребёнка
1810
Мать ребёнка: Мухатдин Усманова
Рождение ребёнка
1812
Сын: Абдулгини Абдракипов
Мать ребёнка: Мухатдин Усманова
Рождение ребёнка
1814
Мать ребёнка: Мухатдин Усманова
Рождение ребёнка
1815
Сын: Абдулдаян Абдракипов
Мать ребёнка: Мухатдин Усманова
Рождение ребёнка
1816
Сын: Абдулкаюм Абдракипов
Мать ребёнка: Мухатдин Усманова
Рождение ребёнка
1818
Сын: Абдулгани Абдракипов
Мать ребёнка: Мухатдин Усманова
Рождение ребёнка
1826
Сын: Гимазитдинъ (Гамадутдинъ) Абдракипов
Мать ребёнка: 2-я жена Абдракипа
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мухатдин Усманова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: 2-я жена Абдракипа
Смерть
1827