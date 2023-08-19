Абдракипъ (Абрахипъ) Сеитъягоферовъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абдракипъ (Абрахипъ) Сеитъягоферовъ

Место рождения

Теперишево, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1783

Дата смерти

1827

Пол

Мужской

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: Сеитъягофер Мратов (Муратов?)

Мать: 1-я жена Сеитъягофера

Теперишево, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1810

Сын: Абдулнизам Абдракипов

Мать ребёнка: Мухатдин Усманова

Теперишево, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1812

Сын: Абдулгини Абдракипов

Мать ребёнка: Мухатдин Усманова

Теперишево, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1814

Сын: Абдулханнан Абдракипов

Мать ребёнка: Мухатдин Усманова

Теперишево, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1815

Сын: Абдулдаян Абдракипов

Мать ребёнка: Мухатдин Усманова

Теперишево, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1816

Сын: Абдулкаюм Абдракипов

Мать ребёнка: Мухатдин Усманова

Теперишево, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1818

Сын: Абдулгани Абдракипов

Мать ребёнка: Мухатдин Усманова

Теперишево, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1826

Сын: Гимазитдинъ (Гамадутдинъ) Абдракипов

Мать ребёнка: 2-я жена Абдракипа

Теперишево, Чишминский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мухатдин Усманова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: 2-я жена Абдракипа

Смерть
1827