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Сибиряков Хайрулла

Место рождения

с.Уразовка Горьковской обл.

Дата рождения

1918

Дата смерти

11.10.1944

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Сибиряков Мухамеджан

Мать: Сибирякова Хадича

с.Уразовка Горьковской обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рашидя

Военная служба
Неизвестно
Сибиряков Хайрула Мухамеджанович ст. сержант Дата рождения __.__.1918 Место рождения Горьковская обл., Краснооктябрьский р-н, д. Урозаевка Дата и место призыва Ухтомский РВК, Московская обл., Ухтомский р-н Последнее место службы 7 ОИПТА бр. РГК Дата выбытия 11.10.1944 Причина выбытия убит
Смерть
11.10.1944
Югославия
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
г.Заечар Словакия
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