Сибиряков Хайрулла
Место рожденияс.Уразовка Горьковской обл.
Дата рождения1918
Дата смерти11.10.1944
ПолМужской
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец: Сибиряков Мухамеджан
Мать: Сибирякова Хадича
с.Уразовка Горьковской обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рашидя
Военная служба
Неизвестно
Сибиряков Хайрула Мухамеджанович ст. сержант Дата рождения __.__.1918 Место рождения Горьковская обл., Краснооктябрьский р-н, д. Урозаевка Дата и место призыва Ухтомский РВК, Московская обл., Ухтомский р-н Последнее место службы 7 ОИПТА бр. РГК Дата выбытия 11.10.1944 Причина выбытия убит
Смерть
11.10.1944
Югославия
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
г.Заечар Словакия