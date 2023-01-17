Коптяев Афанасий Ефимович
Место рождения
Дата рождения1895
Дата смерти21.09.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1918
Сын: Коптяев Василий Афанасьевич
Мать ребёнка: Коптяева Александра Николаевна
Рождение ребёнка
07.01.1927
Сын: Коптяев Николай Афанасьевич
Мать ребёнка: Коптяева Александра Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гордеева Анна Афанасьевна
Мать ребёнка: Коптяева Александра Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коптяев Виталий Афанасьевич
Мать ребёнка: Коптяева Александра Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.09.1943
Путилово, Кировский муниципальный район, Ленинградская область