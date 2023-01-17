Коптяев Афанасий Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коптяев Афанасий Ефимович

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Место рождения

Заципинское, Спасская волость, Тотемский уезд

Дата рождения

1895

Дата смерти

21.09.1943

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Заципинское, Спасская волость, Тотемский уезд
Рождение ребёнка
1918

Сын: Коптяев Василий Афанасьевич

Мать ребёнка: Коптяева Александра Николаевна

Яринская, Тарногский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
07.01.1927

Сын: Коптяев Николай Афанасьевич

Мать ребёнка: Коптяева Александра Николаевна

Яринская, Тарногский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гордеева Анна Афанасьевна

Мать ребёнка: Коптяева Александра Николаевна

Яринская, Тарногский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коптяев Виталий Афанасьевич

Мать ребёнка: Коптяева Александра Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коптяева Александра Николаевна

Смерть
21.09.1943
Путилово, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
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