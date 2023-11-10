Шакурова Муслима
Место рождения
Дата рождения1914
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Басырова Зайтуна
Отец ребёнка: Басыров Нигматулла Гобдельбасырович
Рождение ребёнка
25.09.1936
Сын: Басыров Фаин
Отец ребёнка: Басыров Нигматулла Гобдельбасырович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Басыров Фоат
Отец ребёнка: Басыров Нигматулла Гобдельбасырович
Смерть
Неизвестно