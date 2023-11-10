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Шакурова Муслима

Место рождения

Туруш, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Туруш, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1931

Дочь: Басырова Зайтуна

Отец ребёнка: Басыров Нигматулла Гобдельбасырович

Ленинск-Кузнецкий, Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область
Рождение ребёнка
25.09.1936

Сын: Басыров Фаин

Отец ребёнка: Басыров Нигматулла Гобдельбасырович

Ленинск-Кузнецкий, Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Басыров Фоат

Отец ребёнка: Басыров Нигматулла Гобдельбасырович

Ленинск-Кузнецкий, Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно
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