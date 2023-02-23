Ефремова Акилина Мецнянкина
Место рожденияДеревня Меснянкино , Льговский уезд , Курская губерния
Дата рождения1732
Дата смертиДо 1768
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Деревня Меснянкино , Льговский уезд , Курская губерния
Рождение ребёнка
1760
Сын: Ефремов (рекрут С 1786) Макар Григорьевич
Отец ребёнка: Ефремов Григорий Андреевич
Деревня Половнева , Курский уезд , Курская губерния
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Нарыкова Ефимия Ефремова
Отец ребёнка: Ефремов Григорий Андреевич
Деревня Половнева , Курский уезд , Курская губерния
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Тарасова Прасковья Ефремова
Отец ребёнка: Ефремов Григорий Андреевич
Деревня Половнева , Курский уезд , Курская губерния
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Ахромеева Агафья Ефремова
Отец ребёнка: Ефремов Григорий Андреевич
Деревня Половнева , Курский уезд , Курская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1768
Деревня Половнева , Курский уезд , Курская губерния