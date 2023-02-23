Ефремова Акилина Мецнянкина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефремова Акилина Мецнянкина

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Место рождения

Деревня Меснянкино , Льговский уезд , Курская губерния

Дата рождения

1732

Дата смерти

До 1768

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Деревня Меснянкино , Льговский уезд , Курская губерния
Рождение ребёнка
1760

Сын: Ефремов (рекрут С 1786) Макар Григорьевич

Отец ребёнка: Ефремов Григорий Андреевич

Деревня Половнева , Курский уезд , Курская губерния
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Нарыкова Ефимия Ефремова

Отец ребёнка: Ефремов Григорий Андреевич

Деревня Половнева , Курский уезд , Курская губерния
Рождение ребёнка
1765

Дочь: Тарасова Прасковья Ефремова

Отец ребёнка: Ефремов Григорий Андреевич

Деревня Половнева , Курский уезд , Курская губерния
Рождение ребёнка
1768

Дочь: Ахромеева Агафья Ефремова

Отец ребёнка: Ефремов Григорий Андреевич

Деревня Половнева , Курский уезд , Курская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефремов Григорий Андреевич

Смерть
До 1768
Деревня Половнева , Курский уезд , Курская губерния
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