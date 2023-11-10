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Трифон Фёдорович

Место рождения

Жуковщина, Волховский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

1783 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783 ст.

Отец: Фёдор Лукич

Мать: Евдокия Семёновна

Жуковщина, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1813 ст.

Дочь: Евдокия Трифоновна

Мать ребёнка: Анна Михайловна

Жуковщина, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1815 ст.

Сын: Григорий Трифонович

Мать ребёнка: Анна Михайловна

Жуковщина, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Михайловна

Жуковщина, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно
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