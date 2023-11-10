Трифон Фёдорович
Место рождения
Дата рождения1783 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783 ст.
Отец: Фёдор Лукич
Мать: Евдокия Семёновна
Рождение ребёнка
1813 ст.
Дочь: Евдокия Трифоновна
Мать ребёнка: Анна Михайловна
Рождение ребёнка
1815 ст.
Сын: Григорий Трифонович
Мать ребёнка: Анна Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Михайловна
Смерть
Неизвестно