Горохова (Ходырева) Евдокия Маркеловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горохова (Ходырева) Евдокия Маркеловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Ходырев Маркел Гаврилов

Мать: Ходырева Ирина Матвеевна

Рождение ребёнка
14.03.1821

Сын: Горохов Яков Семенович

Отец ребёнка: Горохов Семен Иванович

Рождение ребёнка
26.07.1822

Сын: Горохов Исая Семенович

Отец ребёнка: Горохов Семен Иванович

Рождение ребёнка
1826

Сын: Горохов Семен Семенович

Отец ребёнка: Горохов Семен Иванович

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Дарья Семеновна

Отец ребёнка: Горохов Семен Иванович

Рождение ребёнка
03.03.1829

Дочь: Дарья Семеновна

Отец ребёнка: Горохов Семен Иванович

Рождение ребёнка
24.02.1832

Сын: Горохов Капитон Семенович

Отец ребёнка: Горохов Семен Иванович

Рождение ребёнка
07.11.1836

Дочь: Матрона Семеновна

Отец ребёнка: Горохов Семен Иванович

Рождение ребёнка
01.09.1838

Сын: Горохов Захар Семенович

Отец ребёнка: Горохов Семен Иванович

Рождение ребёнка
15.10.1839

Дочь: Анастасия Семеновна

Отец ребёнка: Горохов Семен Иванович

Рождение ребёнка
1839

Сын: Горохов Яков Семенович

Отец ребёнка: Горохов Семен Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горохов Семен Иванович

Смерть
Неизвестно
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