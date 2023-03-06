Горохова (Ходырева) Евдокия Маркеловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: Ходырев Маркел Гаврилов
Мать: Ходырева Ирина Матвеевна
Рождение ребёнка
14.03.1821
Отец ребёнка: Горохов Семен Иванович
Рождение ребёнка
26.07.1822
Отец ребёнка: Горохов Семен Иванович
Рождение ребёнка
1826
Отец ребёнка: Горохов Семен Иванович
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Дарья Семеновна
Отец ребёнка: Горохов Семен Иванович
Рождение ребёнка
03.03.1829
Дочь: Дарья Семеновна
Отец ребёнка: Горохов Семен Иванович
Рождение ребёнка
24.02.1832
Сын: Горохов Капитон Семенович
Отец ребёнка: Горохов Семен Иванович
Рождение ребёнка
07.11.1836
Дочь: Матрона Семеновна
Отец ребёнка: Горохов Семен Иванович
Рождение ребёнка
01.09.1838
Отец ребёнка: Горохов Семен Иванович
Рождение ребёнка
15.10.1839
Дочь: Анастасия Семеновна
Отец ребёнка: Горохов Семен Иванович
Рождение ребёнка
1839
Отец ребёнка: Горохов Семен Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно