Кочнева Любовь Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочнева Любовь Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.09.1956

Дата смерти

17.09.1998

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кочнев Юрий

Отец ребёнка: Кочнев Виктор Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кочнев Виктор Иванович

Смерть
17.09.1998
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