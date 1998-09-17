Кочнева Любовь Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.09.1956
Дата смерти17.09.1998
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1956
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кочнев Юрий
Отец ребёнка: Кочнев Виктор Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кочнев Виктор Иванович
Смерть
17.09.1998