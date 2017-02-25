Коробкина Агния Эдуардовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коробкина Агния Эдуардовна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

25.02.2017

Пол

Женский

Отец

1976 г.р.

Мать

1980 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.2017

Отец: Коробкин Эдуард Валериевич

Мать: Блинова Вера Анатольевна

Москва, город федерального значения Москва
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