Шлычкова (Волхонская) Васса Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шлычкова (Волхонская) Васса Никитина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.08.1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1852

Отец: Никита Степанов

Мать: Акилина Лазарева

Бракосочетание
13.11.1868

Муж: Шлычков Мина Павлович

Рождение ребёнка
26.08.1876

Сын: Шлычков Семён Минаевич

Отец ребёнка: Шлычков Мина Павлович

Рождение ребёнка
15.06.1878

Дочь: Агриппина Минаевна

Отец ребёнка: Шлычков Мина Павлович

Рождение ребёнка
02.01.1882

Дочь: Татьяна Минаевна

Отец ребёнка: Шлычков Мина Павлович

Рождение ребёнка
28.01.1884

Сын: Бычков Афанасий Минаев

Отец ребёнка: Шлычков Мина Павлович

Смерть
Неизвестно
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