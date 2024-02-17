Шагарова (Кривошеева) Татьяна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШагарова (Кривошеева) Татьяна Александровна

Шагарова (Кривошеева) Татьяна Александровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.04.1962

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1962

Отец: Кривошеев Александр Семенович

Мать: Кривошеева Мария Ивановна

Рождение ребёнка
06.04.1984

Дочь: Лисовцова Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Белоусов Сергей Петрович

Рождение ребёнка
10.04.1988

Сын: Шагаров Александр Александрович

Отец ребёнка: Шагаров Александр Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шагаров Александр Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белоусов Сергей Петрович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close