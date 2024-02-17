Шагарова (Кривошеева) Татьяна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.04.1962
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1962
Рождение ребёнка
06.04.1984
Дочь: Лисовцова Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Белоусов Сергей Петрович
Рождение ребёнка
10.04.1988
Сын: Шагаров Александр Александрович
Отец ребёнка: Шагаров Александр Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно