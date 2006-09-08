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Паршакова Елизавета Сергеевна

Место рождения

Самара, Самара, Самарская область

Дата рождения

08.09.2006

Пол

Женский

Отец

1971 г.р.

Мать

1980 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.2006

Отец: Паршаков Сергей Петрович

Мать: Малышева Галина Викторовна

Самара, Самара, Самарская область