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Паршакова Елизавета Сергеевна
Паршакова Елизавета Сергеевна
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Место рождения
Самара
, Самара, Самарская область
Дата рождения
08.09.2006
Пол
Женский
Отец
Паршаков Сергей Петрович
1971 г.р.
Мать
Малышева Галина Викторовна
1980 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.2006
Отец:
Паршаков Сергей Петрович
Мать:
Малышева Галина Викторовна
Самара
, Самара, Самарская область
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