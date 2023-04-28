Меркурьева (Стебенькова) Влада Геннадьевна
Место рождения
Дата рождения16.05.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1982
Бракосочетание
16.08.2013
Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
10.12.2013
Дочь: Меркурьева Анна Александровна
Отец ребёнка: Меркурьев Александр Аркадьевич
Рождение ребёнка
13.12.2016
Сын: Меркурьев Михаил Александрович
Отец ребёнка: Меркурьев Александр Аркадьевич