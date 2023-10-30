Жуков Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Жуков Пётр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1922
Сын: Жуков Александр
Мать ребёнка: Жукова Мария
Лизуново, Александровский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Можаев Мария
Мать ребёнка: Жукова Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жукова Мария
Смерть
Неизвестно