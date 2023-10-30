Жуков Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жуков Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Жуков Пётр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1922

Сын: Жуков Александр

Мать ребёнка: Жукова Мария

Лизуново, Александровский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Можаев Мария

Мать ребёнка: Жукова Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жукова Мария

Смерть
Неизвестно
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