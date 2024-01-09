Савельева Варвара Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1845
Отец ребёнка: Савельев Сергей Николаевич
Рождение ребёнка
1845
Отец ребёнка: Савельев Сергей Николаевич
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Савельева Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Савельев Сергей Николаевич
Рождение ребёнка
29.07.1850 ст.
Сын: Савельев Никанор Сергеевич
Отец ребёнка: Савельев Сергей Николаевич
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Парасковья Сергеевна
Отец ребёнка: Савельев Сергей Николаевич
Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно