Савельева Варвара Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савельева Варвара Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1845

Сын: Савельев Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Савельев Сергей Николаевич

Рождение ребёнка
1845

Сын: Савельев Пимен Сергеевич

Отец ребёнка: Савельев Сергей Николаевич

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Савельева Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Савельев Сергей Николаевич

Большое Рогатово, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
29.07.1850 ст.

Сын: Савельев Никанор Сергеевич

Отец ребёнка: Савельев Сергей Николаевич

Большое Рогатово, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Парасковья Сергеевна

Отец ребёнка: Савельев Сергей Николаевич

Яковлевское, Серебряные Пруды, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савельев Сергей Николаевич

Смерть
Неизвестно
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