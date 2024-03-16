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Леонтьева Марья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1723

Дата смерти

12.02.1788

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1743

Сын: Леонтьев Иван Иванович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1751

Сын: Леонтьев Яков Иванович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1757

Сын: Леонтьев Федор Иванович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1763

Сын: Леонтьев Федот Иванович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
12.02.1788
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