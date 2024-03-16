Леонтьева Марья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1723
Дата смерти12.02.1788
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1743
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1751
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1757
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1763
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
12.02.1788