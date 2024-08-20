Гараева (Закирова) Равиля Абдулкадировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.07.1962
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1962
Родилась в с.Красный Остров
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.03.1984
Дочь: Земдиханова Наиля Равиловна
Отец ребёнка: Гараев Равил Нуртдинович
Рождение ребёнка
29.01.1986
Дочь: Ромашкина (Гараева) Алсу Равиловна
Отец ребёнка: Гараев Равил Нуртдинович
Москва, город федерального значения Москва