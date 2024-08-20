Гараева (Закирова) Равиля Абдулкадировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гараева (Закирова) Равиля Абдулкадировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.07.1962

Пол

Женский

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1962

Отец: Закиров Абдулкадир Калимуллович

Мать: Закирова (Уметбаева) Аминя Давлятбаевна

Родилась в с.Красный Остров
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гараев Равил Нуртдинович

Рождение ребёнка
20.03.1984

Дочь: Земдиханова Наиля Равиловна

Отец ребёнка: Гараев Равил Нуртдинович

Рождение ребёнка
29.01.1986

Дочь: Ромашкина (Гараева) Алсу Равиловна

Отец ребёнка: Гараев Равил Нуртдинович

Москва, город федерального значения Москва

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