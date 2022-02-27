Ионов Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ионов Михаил Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.11.1947

Дата смерти

27.02.2022

Пол

Мужской

Отец

1924 г.р.

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1947

Отец: Ионов Иван Федорович

Мать: Ионова Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
27.02.2022
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