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Ямгутдинова Элина Рафаилевна
Ямгутдинова Элина Рафаилевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
19.09.1991
Пол
Женский
Отец
Ямгутдинов Рафаиль Мингалеевич
1956 г.р.
Мать
Ямгутдинова Расима Габдулбарыевна
1958 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЭЯ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1991
Отец:
Ямгутдинов Рафаиль Мингалеевич
Мать:
Ямгутдинова Расима Габдулбарыевна
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