Морозов Иван Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.09.1930
Дата смерти09.09.1990
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1930
Отец: Морозов Яков Дмитрич
Мать: Морозова Анисья Ивановна
Рождение ребёнка
19.10.1951
Мать ребёнка: Морозова Таисия Андреевна
Рождение ребёнка
04.10.1955
Мать ребёнка: Морозова Таисия Андреевна
Рождение ребёнка
28.03.1957
Мать ребёнка: Морозова Таисия Андреевна
Рождение ребёнка
21.10.1958
Мать ребёнка: Морозова Таисия Андреевна
Смерть
09.09.1990