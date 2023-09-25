Морозов Иван Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМорозов Иван Яковлевич

Морозов Иван Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.09.1930

Дата смерти

09.09.1990

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1930

Отец: Морозов Яков Дмитрич

Мать: Морозова Анисья Ивановна

Рождение ребёнка
19.10.1951

Сын: Морозов Виктор Иванович

Мать ребёнка: Морозова Таисия Андреевна

Рождение ребёнка
04.10.1955

Сын: Морозов Василий Иванович

Мать ребёнка: Морозова Таисия Андреевна

Рождение ребёнка
28.03.1957

Сын: Морозов Сергей Иванович

Мать ребёнка: Морозова Таисия Андреевна

Рождение ребёнка
21.10.1958

Сын: Морозов Михаил Иванович

Мать ребёнка: Морозова Таисия Андреевна

Смерть
09.09.1990
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close