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Маланчук Эдуард Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.07.1988

Пол

Мужской

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1988

Отец: Маланчук Петр Федорович

Мать: Маланчук Света

Рождение ребёнка
03.08.2008

Сын: Маланчук Денис Эдуардович

Мать ребёнка: Маланчук Вита

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маланчук София Эдуардовна

Мать ребёнка: Кондратьева Люба

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кондратьева Люба