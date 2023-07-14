Маланчук Эдуард Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.07.1988
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1988
Отец: Маланчук Петр Федорович
Мать: Маланчук Света
Рождение ребёнка
03.08.2008
Сын: Маланчук Денис Эдуардович
Мать ребёнка: Маланчук Вита
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маланчук София Эдуардовна
Мать ребёнка: Кондратьева Люба
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кондратьева Люба