Халимонова (Веревкина) Евгения
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Халимонов Неизвестно
Мать: Халимонова Неизвестно
Рождение ребёнка
10.09.1934
Дочь: Кононова Дина Григорьевна
Отец ребёнка: Халимонов Григорий Степанович
Рождение ребёнка
?.09.1937
Дочь: Шутова Марлена Григорьевна
Отец ребёнка: Халимонов Григорий Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ульянова Лилиана Григорьевна
Отец ребёнка: Халимонов Григорий Степанович
Смерть
Неизвестно