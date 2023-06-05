Халимонова (Веревкина) Евгения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Халимонова (Веревкина) Евгения

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Халимонов Неизвестно

Мать: Халимонова Неизвестно

Рождение ребёнка
10.09.1934

Дочь: Кононова Дина Григорьевна

Отец ребёнка: Халимонов Григорий Степанович

Рождение ребёнка
?.09.1937

Дочь: Шутова Марлена Григорьевна

Отец ребёнка: Халимонов Григорий Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ульянова Лилиана Григорьевна

Отец ребёнка: Халимонов Григорий Степанович

Смерть
Неизвестно