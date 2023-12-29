Чеснок Яков Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чеснок Яков Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чеснок Иван

Мать: Чеснок Александра Никифоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ивановна

Мать ребёнка: Чеснок Варвара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ивановна

Мать ребёнка: Чеснок Варвара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чеснок Иванович

Мать ребёнка: Чеснок Варвара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чеснок Иванович

Мать ребёнка: Чеснок Варвара

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чеснок Варвара

Смерть
Неизвестно
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