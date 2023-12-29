Чеснок Яков Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чеснок Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ивановна
Мать ребёнка: Чеснок Варвара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ивановна
Мать ребёнка: Чеснок Варвара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чеснок Иванович
Мать ребёнка: Чеснок Варвара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чеснок Иванович
Мать ребёнка: Чеснок Варвара
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чеснок Варвара
Смерть
Неизвестно