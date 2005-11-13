Гущина (Волкова) Евдокия Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГущина (Волкова) Евдокия Ефимовна

Гущина (Волкова) Евдокия Ефимовна

Место рождения

Соколово, Владимирский уезд, Владимирская губерния

Дата рождения

10.03.1915

Дата смерти

13.11.2005

Пол

Женский

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1915

Отец: Волков Ефим

Мать: Гущина добавить

Соколово, Владимирский уезд, Владимирская губерния
Рождение ребёнка
28.07.1939

Сын: Гущин Александр Петрович

Отец ребёнка: Гущин Петр Иванович

Рождение ребёнка
03.06.1946

Сын: Гущин Константин Николаевич

Отец ребёнка: Зайцев Николай

Соколово, Владимирский уезд, Владимирская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Данилова Нина Петровна

Отец ребёнка: Гущин Петр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гущин Петр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
13.11.2005
Соколово, Владимирский уезд, Владимирская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close