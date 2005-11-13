Гущина (Волкова) Евдокия Ефимовна
Место рождения
Дата рождения10.03.1915
Дата смерти13.11.2005
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1915
Отец: Волков Ефим
Мать: Гущина добавить
Рождение ребёнка
28.07.1939
Отец ребёнка: Гущин Петр Иванович
Рождение ребёнка
03.06.1946
Сын: Гущин Константин Николаевич
Отец ребёнка: Зайцев Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Данилова Нина Петровна
Отец ребёнка: Гущин Петр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гущин Петр Иванович
Смерть
13.11.2005