Рахиля
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Сагида
Отец ребёнка: Абузаров Абдулмажит
Рождение ребёнка
10.12.1829
Дочь: Жамиля
Отец ребёнка: Абузаров Абдулмажит
ТАССР Чистопольский район Муслюмпинская волость село Нарат-Елга
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Абузаров Абдулмажит