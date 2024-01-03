Рахиля — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рахиля

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Сагида

Отец ребёнка: Абузаров Абдулмажит

Рождение ребёнка
10.12.1829

Дочь: Жамиля

Отец ребёнка: Абузаров Абдулмажит

ТАССР Чистопольский район Муслюмпинская волость село Нарат-Елга
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абузаров Абдулмажит

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