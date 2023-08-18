Лошкин Алексей (Алешка) Офонасьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1615
Дата смертиПосле 1660
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1615
Отец: Лошкин Афонасий (Меншик) Васильев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1643
Мать ребёнка: не указана
дер. Васки Онаньина сына Лошкина на ключе, погост Ильи пророка, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1648
Сын: Лошкин Родион (Родка) Алексеев
Мать ребёнка: не указана
дер. Васки Онаньина сына Лошкина на ключе, погост Ильи пророка, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1660
Сын: Лошкин Юрий (Юрка) Алексеев
Мать ребёнка: не указана
дер. Васки Онаньина сына Лошкина на ключе, погост Ильи пророка, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Васки Онаньина сына Лошкина на ключе, погост Ильи пророка, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1660