Лошкин Алексей (Алешка) Офонасьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лошкин Алексей (Алешка) Офонасьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1615

Дата смерти

После 1660

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1615

Отец: Лошкин Афонасий (Меншик) Васильев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1643

Сын: Лошкин Филипп Алексеев

Мать ребёнка: не указана

дер. Васки Онаньина сына Лошкина на ключе, погост Ильи пророка, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1648

Сын: Лошкин Родион (Родка) Алексеев

Мать ребёнка: не указана

дер. Васки Онаньина сына Лошкина на ключе, погост Ильи пророка, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1660

Сын: Лошкин Юрий (Юрка) Алексеев

Мать ребёнка: не указана

дер. Васки Онаньина сына Лошкина на ключе, погост Ильи пророка, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Васки Онаньина сына Лошкина на ключе, погост Ильи пророка, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1660