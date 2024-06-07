(Суворова) Анна Назарова 30.01.1868 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюди(Суворова) Анна Назарова

(Суворова) Анна Назарова

Место рождения

Рычагово, Ивановская область (Рычагово, Гороховецкий уезд, Владимирская губ. Российская Империя)

Дата рождения

30.01.1868

Дата смерти

16.07.1868

Пол

Женский

Отец

1832 г.р.

Мать

1831 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1868

Отец: Суворов Назар Николаев

Мать: Евдокия Иосифова

Рычагово, Ивановская область (Рычагово, Гороховецкий уезд, Владимирская губ. Российская Империя)
Смерть
16.07.1868
Рычагово, Ивановская область (Рычагово, Гороховецкий уезд, Владимирская губ. Российская Империя)

Мы используем куки для улучшения работы сайта.