(Суворова) Анна Назарова
Место рожденияРычагово, Ивановская область (Рычагово, Гороховецкий уезд, Владимирская губ. Российская Империя)
Дата рождения30.01.1868
Дата смерти16.07.1868
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1868
Отец: Суворов Назар Николаев
Мать: Евдокия Иосифова
Рычагово, Ивановская область (Рычагово, Гороховецкий уезд, Владимирская губ. Российская Империя)
Смерть
16.07.1868
Рычагово, Ивановская область (Рычагово, Гороховецкий уезд, Владимирская губ. Российская Империя)