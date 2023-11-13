Бадамшин Юсуп Идрисович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.12.1919
Дочь: Бадамшина Сара Юсуповна
Мать ребёнка: Бадамшина Нафися Камалетдиновна
Рождение ребёнка
09.07.1932
Дочь: Уточнить Амина Юсуповна
Мать ребёнка: Бадамшина Нафися Камалетдиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Бадамшина Нафися Камалетдиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно