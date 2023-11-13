Бадамшин Юсуп Идрисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бадамшин Юсуп Идрисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.12.1919

Дочь: Бадамшина Сара Юсуповна

Мать ребёнка: Бадамшина Нафися Камалетдиновна

Рождение ребёнка
09.07.1932

Дочь: Уточнить Амина Юсуповна

Мать ребёнка: Бадамшина Нафися Камалетдиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бадамшин Хусаин Юсупович

Мать ребёнка: Бадамшина Нафися Камалетдиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бадамшина Нафися Камалетдиновна

Смерть
Неизвестно
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