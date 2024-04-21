Нижникова (Руденко) Олеся Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нижникова (Руденко) Олеся Тихоновна

Место рождения

Гармовичи, Степская волость, Бобруйский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Руденко Тихон

Мать: не указана

Гармовичи, Степская волость, Бобруйский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нижников Иван Филиппович

Отец ребёнка: Нижников Филипп

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Щелканова (Нижникова) Надежда Филипповна

Отец ребёнка: Нижников Филипп

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нижникова Нина Филипповна

Отец ребёнка: Нижников Филипп

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нижников Филипп

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Ушакова Людмила Филипповна

Отец ребёнка: Нижников Филипп

Свислочь, Осиповичский район, Могилёвская область
Смерть
Неизвестно

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