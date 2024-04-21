Нижникова (Руденко) Олеся Тихоновна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Руденко Тихон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Нижников Филипп
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Щелканова (Нижникова) Надежда Филипповна
Отец ребёнка: Нижников Филипп
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нижникова Нина Филипповна
Отец ребёнка: Нижников Филипп
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Нижников Филипп
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Ушакова Людмила Филипповна
Отец ребёнка: Нижников Филипп
Свислочь, Осиповичский район, Могилёвская область
Смерть
Неизвестно