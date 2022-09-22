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Серёгин Юрий Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.03.1937

Дата смерти

22.09.2022

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1937

Отец: Серёгин Пётр Митрофанович

Мать: Серёгина Тамара Семёновна

Военная служба
Между 1953 и 1992
Бракосочетание
30.07.1959

Жена: Серёгина Людмила Николаевна

Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
07.02.1961

Сын: Серёгин Сергей Юрьевич

Мать ребёнка: Серёгина Людмила Николаевна

Рождение ребёнка
17.01.1968

Дочь: Лазарева Елена Юрьевна

Мать ребёнка: Серёгина Людмила Николаевна

Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
17.01.1968

Сын: Серёгин Алексей Юрьевич

Мать ребёнка: Серёгина Людмила Николаевна

Смерть
22.09.2022
Реабилитация осужденного
25.05.2023
Репрессирован с рождения вместе с родителями в составе семьи бывшего кулака. Снят с учета 8 января 1943 года.