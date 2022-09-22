Серёгин Юрий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.03.1937
Дата смерти22.09.2022
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.03.1937
Военная служба
Между 1953 и 1992
Бракосочетание
30.07.1959
Рождение ребёнка
07.02.1961
Мать ребёнка: Серёгина Людмила Николаевна
Рождение ребёнка
17.01.1968
Дочь: Лазарева Елена Юрьевна
Мать ребёнка: Серёгина Людмила Николаевна
Рождение ребёнка
17.01.1968
Мать ребёнка: Серёгина Людмила Николаевна
Смерть
22.09.2022
Реабилитация осужденного
25.05.2023
Репрессирован с рождения вместе с родителями в составе семьи бывшего кулака. Снят с учета 8 января 1943 года.