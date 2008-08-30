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Янукян Илона Андроникова
Янукян Илона Андроникова
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
30.08.2008
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Тозлян Светлана Рафиковна
1983 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.2008
Отец: не указан
Мать:
Тозлян Светлана Рафиковна
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