Банк Михаил Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Банк Михаил Григорьевич

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

27.03.1929

Дата смерти

24.10.2013

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1960 по 2013
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 1960
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
24.10.2013
Москва, город федерального значения Москва
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