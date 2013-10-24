Банк Михаил Григорьевич
Место рождения
Дата рождения27.03.1929
Дата смерти24.10.2013
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1960 по 2013
Место жительства
По 1960
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
24.10.2013