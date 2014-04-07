Шпак Клавдия Макаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.10.1929
Дата смерти07.04.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1929
Отец: Скиба Макар Карпович
Рождение ребёнка
29.01.1951
Отец ребёнка: Шпак Валентин Павлович
Рождение ребёнка
25.11.1955
Дочь: Ткаченко Светлана Валентиновна
Отец ребёнка: Шпак Валентин Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маслова Елена Валентиновна
Отец ребёнка: Шпак Валентин Павлович
Смерть
07.04.2014