Шпак Клавдия Макаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шпак Клавдия Макаровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.10.1929

Дата смерти

07.04.2014

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1929

Отец: Скиба Макар Карпович

Мать: Скибина Феврония Петровна

Рождение ребёнка
29.01.1951

Сын: Шпак Сергей Валентинович

Отец ребёнка: Шпак Валентин Павлович

Рождение ребёнка
25.11.1955

Дочь: Ткаченко Светлана Валентиновна

Отец ребёнка: Шпак Валентин Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маслова Елена Валентиновна

Отец ребёнка: Шпак Валентин Павлович

Смерть
07.04.2014
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