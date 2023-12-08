Шевкопляс Ефросинья Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевкопляс Ефросинья Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1912 г.р.

Дети

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Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шевкопляс Лаврентий Никитич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шевкопляс Лаврентий Никитич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шевкопляс Лаврентий Никитич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шевкопляс Лаврентий Никитич

Павловская, Павловский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно
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