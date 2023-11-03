Белов Петр Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.12.1925
Дата смертиПосле 1975
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1925
Отец: Белов Федор Матвеевич
Военная служба
15.06.1944
Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область
Ленинский РВК. инженер-майор; инженер-лейтенант; инженер-подполковник
Военная награда
05.11.1954
За боевые заслуги
Военная награда
31.10.1967
За боевые заслуги
Военная служба
21.01.1975
Окончание службы, инженер подполковник
Смерть
После 1975