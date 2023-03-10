Старостин Николай Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.03.1934
Дата смерти28.03.1981
ПолМужской
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1934
Рождение ребёнка
1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
28.03.1981