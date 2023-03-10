Старостин Николай Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старостин Николай Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.03.1934

Дата смерти

28.03.1981

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1934

Отец: Старостин Александр Петрович

Мать: Старостина Анна Яковлевна

Рождение ребёнка
1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
28.03.1981
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