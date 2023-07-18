Щербакова (Мальц) Екатерина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербакова (Мальц) Екатерина Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.10.1977

Пол

Женский

Отец

1950 г.р.

Мать

1952 г.р.

Дети

1998 г.р.
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Добавил:

ЮМ
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Место
Комментарий
Рождение
30.10.1977

Отец: Щербаков Владимир Алексеевич

Мать: Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
18.11.1998

Дочь: Анастасия Антоновна

Отец ребёнка: Мальц Антон Юрьевич

Рождение ребёнка
26.07.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мальц Антон Юрьевич

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область