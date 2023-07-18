Щербакова (Мальц) Екатерина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.10.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1977
Отец: Щербаков Владимир Алексеевич
Мать: Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
18.11.1998
Дочь: Анастасия Антоновна
Отец ребёнка: Мальц Антон Юрьевич
Рождение ребёнка
26.07.2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мальц Антон Юрьевич
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область