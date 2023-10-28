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Сугакова Татьяна Алексеевна
Сугакова Татьяна Алексеевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Сугаков Алексей Романович
Мать
Сугакова (Хибина) Зинаида Алексеевна
Дети
Не указаны
Добавил:
СЕ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Сугаков Алексей Романович
Мать:
Сугакова Зинаида Алексеевна
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