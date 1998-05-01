Галай Василий Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 10.01.1916 по 21.05.1998
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 10.01.1916 по 21.05.1998
Отец: Галай Илья
Мать: Галай Лукерья Васильевна
Рождение ребёнка
?.01.1939
Дочь: Веремейчик Мария Васильевна
Мать ребёнка: Галай Ева Филимонова
Рождение ребёнка
05.09.1944
Дочь: Шаплыко Валентина Васильевна
Мать ребёнка: Галай Ева Филимонова
Рождение ребёнка
07.06.1947
Дочь: Дьякова Анна Васильевна
Мать ребёнка: Галай Ева Филимонова
Рождение ребёнка
?.05.1949
Мать ребёнка: Галай Ева Филимонова
Рождение ребёнка
08.01.1952
Дочь: Котова Тамара Васильевна
Мать ребёнка: Галай Ева Филимонова
Рождение ребёнка
07.05.1954
Мать ребёнка: Галай Ева Филимонова
Смерть
Неизвестно