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Галай Василий Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 10.01.1916 по 21.05.1998

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 10.01.1916 по 21.05.1998

Отец: Галай Илья

Мать: Галай Лукерья Васильевна

Рождение ребёнка
?.01.1939

Дочь: Веремейчик Мария Васильевна

Мать ребёнка: Галай Ева Филимонова

Рождение ребёнка
05.09.1944

Дочь: Шаплыко Валентина Васильевна

Мать ребёнка: Галай Ева Филимонова

Рождение ребёнка
07.06.1947

Дочь: Дьякова Анна Васильевна

Мать ребёнка: Галай Ева Филимонова

Рождение ребёнка
?.05.1949

Сын: Галай Николай Васильевич

Мать ребёнка: Галай Ева Филимонова

Рождение ребёнка
08.01.1952

Дочь: Котова Тамара Васильевна

Мать ребёнка: Галай Ева Филимонова

Рождение ребёнка
07.05.1954

Сын: Галай Иван Васильевич

Мать ребёнка: Галай Ева Филимонова

Смерть
Неизвестно
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