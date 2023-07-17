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Ломаев Иван Данилов

Место рождения

Кулюшево

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ломаев Данил Павлов

Мать: не указана

Кулюшево
Рождение ребёнка
1882 ст.

Сын: Ломаев Андрей Иванов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1886 ст.

Сын: Ломаев Арсений Иванов

Мать ребёнка: Ломаева Дарья Меркурьевна

Кулюшево
Рождение ребёнка
22.08.1908 ст.

Дочь: Ломаева Наталья Иванова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ломаева Агриппина Иванова

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ломаева Дарья Меркурьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно