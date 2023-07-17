Ломаев Иван Данилов
Место рожденияКулюшево
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ломаев Данил Павлов
Мать: не указана
Кулюшево
Рождение ребёнка
1882 ст.
Сын: Ломаев Андрей Иванов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1886 ст.
Мать ребёнка: Ломаева Дарья Меркурьевна
Кулюшево
Рождение ребёнка
22.08.1908 ст.
Дочь: Ломаева Наталья Иванова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ломаева Агриппина Иванова
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно