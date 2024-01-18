Скударева Мария Никитична
Место рожденияМосковская область, Воскресенский район, деревня Щельпино
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Московская область, Воскресенский район, деревня Щельпино
Рождение ребёнка
1836
Отец ребёнка: Скударев Иван Игнатов
Московская область, Воскресенский район, деревня Щельпино
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Васса Ивановна
Отец ребёнка: Скударев Иван Игнатов
Московская область, Воскресенский район, деревня Щельпино
Рождение ребёнка
1842
Отец ребёнка: Скударев Иван Игнатов
Московская область, Воскресенский район, деревня Щельпино
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Анисия Ивановна
Отец ребёнка: Скударев Иван Игнатов
Московская область, Воскресенский район, деревня Щельпино
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Московская область, Воскресенский район, деревня Щельпино
Смерть
Неизвестно
Московская область, Воскресенский район, деревня Щельпино