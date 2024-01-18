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Скударева Мария Никитична

Место рождения

Московская область, Воскресенский район, деревня Щельпино

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Московская область, Воскресенский район, деревня Щельпино
Рождение ребёнка
1836

Сын: Скударев Трифон Иванович

Отец ребёнка: Скударев Иван Игнатов

Московская область, Воскресенский район, деревня Щельпино
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Васса Ивановна

Отец ребёнка: Скударев Иван Игнатов

Московская область, Воскресенский район, деревня Щельпино
Рождение ребёнка
1842

Сын: Скударев Акинфр Иванович

Отец ребёнка: Скударев Иван Игнатов

Московская область, Воскресенский район, деревня Щельпино
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Анисия Ивановна

Отец ребёнка: Скударев Иван Игнатов

Московская область, Воскресенский район, деревня Щельпино
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скударев Иван Игнатов

Место жительства
Неизвестно
Московская область, Воскресенский район, деревня Щельпино
Смерть
Неизвестно
Московская область, Воскресенский район, деревня Щельпино
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