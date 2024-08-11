Крюкова (Попова) Хиония Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крюкова (Попова) Хиония Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Крюкова) Наталия Михайловна

Отец ребёнка: Крюков Михаил Григорьевич

Бракосочетание
1859

Муж: Крюков Михаил Григорьевич

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
1860

Сын: Крюков Григорий Михайлович

Отец ребёнка: Крюков Михаил Григорьевич

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
1863

Сын: Крюков Павел Михайлович

Отец ребёнка: Крюков Михаил Григорьевич

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
1864

Сын: Крюков Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Крюков Михаил Григорьевич

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
1868

Сын: Крюков Матвей Михайлович

Отец ребёнка: Крюков Михаил Григорьевич

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Смерть
Неизвестно

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