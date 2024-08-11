Крюкова (Попова) Хиония Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Крюкова) Наталия Михайловна
Отец ребёнка: Крюков Михаил Григорьевич
Бракосочетание
1859
Рождение ребёнка
1860
Сын: Крюков Григорий Михайлович
Отец ребёнка: Крюков Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
1863
Отец ребёнка: Крюков Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
1864
Отец ребёнка: Крюков Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
1868
Отец ребёнка: Крюков Михаил Григорьевич
Смерть
Неизвестно