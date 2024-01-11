Яппаров Шайхетдин Хайретдинович
Место рожденияБашкирская АССР, Кугарчинский р-н, с. Исимово.
Дата рождения1915
Дата смерти08.08.1992
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: Яппаров Хайретдин Музафарович
Мать: не указана
Башкирская АССР, Кугарчинский р-н, с. Исимово.
Рождение ребёнка
12.08.1941
Сын: Яппаров Гильмитдин Шайхетдинович
Мать ребёнка: Яппарова Магинур Кутлахметовна
Башкирская АССР, Кугарчинский р-н, с. Исимово.
Рождение ребёнка
04.04.1949
Дочь: Давлетбаева Фаузия Шайхетдиновна
Мать ребёнка: Яппарова Магинур Кутлахметовна
россия башкортостан кугарчинский р-н д.Тангаур р-н д.Саиткуловой р-н с.юмагузино
Рождение ребёнка
01.05.1951
россия башкортостан кугарчинский р-н д.Тангаурй р-н с.Исимовой р-н д.Саиткуловой р-н с.юмагузино
Рождение ребёнка
25.05.1953
башкортостан кугарчинский р-н
Рождение ребёнка
04.04.1955
россия башкортостан кугарчинский р-н д.Тангаурй р-н д.Саиткуловой р-н с.юмагузино
Рождение ребёнка
14.05.1957
россия башкортостан кугарчинский р-н д.Тангаурй р-н д.Саиткуловой р-н с.юмагузино
Рождение ребёнка
25.05.1960
Дочь: Валеева Зульфия Шайхеевна
Мать ребёнка: Яппарова Магинур Кутлахметовна
Рождение ребёнка
07.01.1964
д.Тангаурово, Юмагузинский район, БАССР
Бракосочетание
Неизвестно
Военная награда
Неизвестно
Яппаров Шайхетдин Хайретдинович. Орден Отечественной войны II степени __.__.1915 Башкирская АССР, Кугарчинский р-н, с. Исимово. Юбилейная картотека
Смерть
08.08.1992
д.Тангаурово, Кугарчинский район, РБ , РФ
Причина смерти: ?
Похороны
Неизвестно
тангаур