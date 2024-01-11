Яппаров Шайхетдин Хайретдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яппаров Шайхетдин Хайретдинович

Место рождения

Башкирская АССР, Кугарчинский р-н, с. Исимово.

Дата рождения

1915

Дата смерти

08.08.1992

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1921 г.р.

Дети

1941 г.р.
1949 г.р.
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Добавил:

АЛ
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Место
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Рождение
1915

Отец: Яппаров Хайретдин Музафарович

Мать: не указана

Башкирская АССР, Кугарчинский р-н, с. Исимово.
Рождение ребёнка
12.08.1941

Сын: Яппаров Гильмитдин Шайхетдинович

Мать ребёнка: Яппарова Магинур Кутлахметовна

Башкирская АССР, Кугарчинский р-н, с. Исимово.
Рождение ребёнка
04.04.1949

Дочь: Давлетбаева Фаузия Шайхетдиновна

Мать ребёнка: Яппарова Магинур Кутлахметовна

россия башкортостан кугарчинский р-н д.Тангаур р-н д.Саиткуловой р-н с.юмагузино
Рождение ребёнка
01.05.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Яппарова Магинур Кутлахметовна

россия башкортостан кугарчинский р-н д.Тангаурй р-н с.Исимовой р-н д.Саиткуловой р-н с.юмагузино
Рождение ребёнка
25.05.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Яппарова Магинур Кутлахметовна

башкортостан кугарчинский р-н
Рождение ребёнка
04.04.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Яппарова Магинур Кутлахметовна

россия башкортостан кугарчинский р-н д.Тангаурй р-н д.Саиткуловой р-н с.юмагузино
Рождение ребёнка
14.05.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Яппарова Магинур Кутлахметовна

россия башкортостан кугарчинский р-н д.Тангаурй р-н д.Саиткуловой р-н с.юмагузино
Рождение ребёнка
25.05.1960

Дочь: Валеева Зульфия Шайхеевна

Мать ребёнка: Яппарова Магинур Кутлахметовна

Рождение ребёнка
07.01.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Яппарова Магинур Кутлахметовна

д.Тангаурово, Юмагузинский район, БАССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яппарова Магинур Кутлахметовна

Военная награда
Неизвестно
Яппаров Шайхетдин Хайретдинович. Орден Отечественной войны II степени __.__.1915 Башкирская АССР, Кугарчинский р-н, с. Исимово. Юбилейная картотека
Смерть
08.08.1992
д.Тангаурово, Кугарчинский район, РБ , РФ
Причина смерти: ?
Похороны
Неизвестно
тангаур
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