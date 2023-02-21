Селиверсткина (Шауэрман) Лидия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селиверсткина (Шауэрман) Лидия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1950

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1950

Отец: Шауэрман Иван Иоганнович

Мать: Шауэрман Лидия Яковлевна

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