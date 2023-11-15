Гвоздарев Сергей
Место рожденияРоссия, Калининская обл., Горицкий р-н, д. Воробьево
Дата рождения21.09.1902
Дата смерти23.02.1987
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1902
Отец: Гвоздарев Михаил
Мать: не указана
Россия, Калининская обл., Горицкий р-н, д. Воробьево
Рождение ребёнка
1925
Сын: Гвоздарев Алексей
Мать ребёнка: Александра
Калининская обл., Горицкий р-н
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Валентина
Мать ребёнка: Александра
Рождение ребёнка
1936
Сын: Гвоздарев Анатолий
Мать ребёнка: Александра
Военная служба
17.07.1941
Кимры, Россия
260-ая стрелковая дивизия
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Лидия
Мать ребёнка: Александра
Военная награда
15.02.1944
Медаль «За боевые заслуги» | Медаль
Военная награда
24.07.1944
13 исбр 2 Прибалтийского фронта
Медаль «За отвагу» Медаль «За отвагу» | Медаль
Рождение ребёнка
05.06.1946
Дочь: Нина
Мать ребёнка: Александра
Дубна, Россия
Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны II степени | Орден
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зинаида
Мать ребёнка: Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Александра
Место жительства
Неизвестно
Смерть
23.02.1987
Дубна, Россия
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
Дубна, Россия