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Гвоздарев Сергей

Место рождения

Россия, Калининская обл., Горицкий р-н, д. Воробьево

Дата рождения

21.09.1902

Дата смерти

23.02.1987

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1902

Отец: Гвоздарев Михаил

Мать: не указана

Россия, Калининская обл., Горицкий р-н, д. Воробьево
Рождение ребёнка
1925

Сын: Гвоздарев Алексей

Мать ребёнка: Александра

Калининская обл., Горицкий р-н
Рождение ребёнка
1936

Дочь: Валентина

Мать ребёнка: Александра

Рождение ребёнка
1936

Сын: Гвоздарев Анатолий

Мать ребёнка: Александра

Военная служба
17.07.1941
Кимры, Россия
260-ая стрелковая дивизия
Рождение ребёнка
1941

Дочь: Лидия

Мать ребёнка: Александра

Военная награда
15.02.1944
Медаль «За боевые заслуги» | Медаль
Военная награда
24.07.1944
13 исбр 2 Прибалтийского фронта
Медаль «За отвагу» Медаль «За отвагу» | Медаль
Рождение ребёнка
05.06.1946

Дочь: Нина

Мать ребёнка: Александра

Дубна, Россия
Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны II степени | Орден
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зинаида

Мать ребёнка: Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александра

Место жительства
Неизвестно
Смерть
23.02.1987
Дубна, Россия
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
Дубна, Россия
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