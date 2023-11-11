Лавщенко Агриппина Парфеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1900
Сын: Шершень Григорий Яковлевич
Отец ребёнка: Шершень Яков Харлампиевич
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Шершень Параскева Яковлевна
Отец ребёнка: Шершень Яков Харлампиевич
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Шершень Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Шершень Яков Харлампиевич
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Шершень Агафья Яковлевна
Отец ребёнка: Шершень Яков Харлампиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно