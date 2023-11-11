Лавщенко Агриппина Парфеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лавщенко Агриппина Парфеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Сын: Шершень Григорий Яковлевич

Отец ребёнка: Шершень Яков Харлампиевич

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Шершень Параскева Яковлевна

Отец ребёнка: Шершень Яков Харлампиевич

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Шершень Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Шершень Яков Харлампиевич

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Шершень Агафья Яковлевна

Отец ребёнка: Шершень Яков Харлампиевич

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шершень Яков Харлампиевич

Смерть
Неизвестно
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