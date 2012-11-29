Пудова (Ершова) Александра Сергеевна
Место рождения
Дата рождения06.10.1937
Дата смерти29.11.2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1937
Рождение ребёнка
22.04.1963
Дочь: Менщикова Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Пудов Николай Васильевич
Тюльган, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
14.11.1969
Отец ребёнка: Пудов Николай Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.11.2012