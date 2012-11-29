Пудова (Ершова) Александра Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пудова (Ершова) Александра Сергеевна

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Место рождения

Ивашково, Бореевская волость, Чухломский уезд

Дата рождения

06.10.1937

Дата смерти

29.11.2012

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1937

Отец: Ершов Сергей Николаевич

Мать: Громова Елизавета Фоминична

Ивашково, Бореевская волость, Чухломский уезд
Рождение ребёнка
22.04.1963

Дочь: Менщикова Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Пудов Николай Васильевич

Тюльган, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
14.11.1969

Сын: Пудов Василий Николаевич

Отец ребёнка: Пудов Николай Васильевич

Долгодеревенское, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пудов Николай Васильевич

Смерть
29.11.2012
Долгодеревенское, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
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