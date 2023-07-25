Маркелова Зинаида Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маркелова Зинаида Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Маркелов Максим

Мать: Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Блинкова Любовь Анатольевна

Отец ребёнка: Жаров Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маркелов Николай Анатольевич

Отец ребёнка: Жаров Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жаров Александр

Смерть
Неизвестно
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