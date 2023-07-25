Маркелова Зинаида Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Маркелов Максим
Мать: Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Блинкова Любовь Анатольевна
Отец ребёнка: Жаров Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маркелов Николай Анатольевич
Отец ребёнка: Жаров Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Жаров Александр
Смерть
Неизвестно